Помните блондинку из китайских боевиков 90х? На что она способна в 65 лет

Синтия Ротрок с детства занималась боевыми искусствами. Несмотря на небольшой рост (160 сантиметров) и хрупкую комплекцию, упорная девочка смогла стать настоящим мастером боевых искусств.

В начале 80-х необычную девушку заприметили режиссеры боевиков. В 1984 году актриса переехал жить в Китай и стала местной (а потом и мировой) звездой кино. Ротрок снялась в фильмах «Суперотряд 2», «Над законом», «Когти тигра», «Шанхайский экспресс», «Честь и ярость», «Леди дракон» и в других картинах.

Плотный съемочный график не помешал артистке завести семью. В 1999 году Синтия Ротрок вышла замуж за юриста и родила дочь – Скайлер Софию Ротрок, однако вскоре брак распался.

Дочь Ротрок пошла по стопам матери и помогает ей вести тренировки по боевым искусствам. Сегодня Синтии Ротрок 65 лет. Она обучает людей боевым приемам, владеет несколькими спортивными клубами и регулярно проводит семинары по кунг-фу.