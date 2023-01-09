Помните блондинку из «Эффекта бабочки»? От ее былой красоты мало что осталось

Эми Смарт целеустремленно строила карьеру, начиная с середины 1990-х. От эпизодических ролей в «Звездном десанте» и молодежных комедий она перешла к главной героине драмы «Эффект бабочки». После этого привлекательной блондинке начали куда активнее предлагать работу в кино, причем в разных жанрах. Эми снималась и в хорроре «Зеркала», и в провокационном экшен-боевике «Адреналин».

В 2010-е Смарт стала реже появляться на экранах. Оказалось, что актриса сосредоточилась на семье — она вышла замуж за бойфренда, ведущего Картера Устерхауса. В 2016 году влюбленные стали родителями, дочку им родила суррогатная мать. Эми по-прежнему играет в кино и сериалах, но на первом месте для нее сейчас муж и ребенок. Да и предлагаемые роли изменились — вместо красивых главных героинь 46-летняя актриса изображает их матерей, как, например, в сериале «Старгерл».