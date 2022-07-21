Помните блондинку из «6 кадров»? Гляньте, что с ней стало после пластики

Комедийное скетч-шоу «6 кадров» радовало россиян на протяжении 8 сезонов, за которые зрители прикипели душой ко всем актерам. В проекте были всего две актрисы — Ирина Медведева и Галина Данилова. И внешность последней за прошедшее время претерпела изменения.

В 2016 году звезда решилась на пластическую операцию. Данилова заверила, что хочет лишь «зацементировать» то хорошее, что уже есть в ее чертах лица и продлить молодость.

«Я делаю это для того, чтобы чувствовать себя более уверенной», — поделилась Галина в программе «На 10 лет моложе ».

А вот случайные участники передачи выразили иное мнение о внешнем облике актрисы, отметив ее усталый вид, морщины, носогубные складки и отсутствие блеска в глазах. 48-летней Даниловой на вскидку дали больше 50 лет, что не могло ее не смутить.

Артистка не только легла под нож хирурга, но перекрасила волосы, поработала над зубами и сменила гардероб, после чего едва узнала себя перед зеркалом.