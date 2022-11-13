Помните близняшек, родившихся с разным цветом кожи? Внешний вид девушек 23 года спустя заставит вас ахнуть

Донна и Винс Дуглас были приятно удивлены, когда узнали, что ждут близняшек. Но большим шоком стало, что девочки родились с разным цветом кожи…

Необычных сестер зовут Люси и Мария. Девушки появились на свет в 1997 году. Их папа белый, а мама – наполовину ямайка. Старшие братья и сестра близняшек выглядели как дети смешанных кровей: смуглые и пухлогубые, а вот Люси родилась рыжей и очень бледной, в отличие от своей близняшки, пошедшей в маму.

Семья сразу приняла и полюбила девочек, чего не скажешь об их одноклассниках.

Над Марией смеялись из-за ее курчавых волос, а Люси говорили, что она якобы приемная. Но спустя годы девушки смогли справиться с травлей и найти себя. Люси изучала искусство в колледже и начала экспериментировать со внешностью – 25-летняя девушка перекрасилась в платиновую блондинку, проколола пирсинг и сделала несколько татуировок. Мария выбрала право и наконец приняла свои очаровательные кудряшки.