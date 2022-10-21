Помните близнецов Уизли из «Гарри Поттера»? Их преображение заставит вас обомлеть

Братья-близнецы Джордж и Фред Уизли стали одними из главных героев саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, как и соответствующей экранизации. Образы близнецов накрепко врезались в память зрителей, оставшись там и спустя 20 лет после того, как был снят первый фильм знаменитой франшизы.

Сыграли Фреда и Джорджа молодые британцы Оливер и Джеймс Фелпсы, которым тогда было всего по 15 лет. Рыжеволосые близнецы мгновенно покорили всех поклонников знаменитой саги: многие фанаты позже признавались, что не представляют никого другого в ролях средних Уизли.

Но «Гарри Поттер» сыграл с Оливером и Джеймсом и злую карьерную шутку: отныне все режиссеры стали предлагать Фелпсам играть исключительно близнецов. Сами братья, впрочем, считают, что у них еще все впереди. Кстати, с сыгравшим младшего брата Рона Уизли — Рупертом Гринтом — Фелпсы до сих пор дружат, как и с исполнителем роли Гарри Поттера Дэниэлом Рэдклиффом.

Личная жизнь рыжеволосых близнецов тоже складывается довольно успешно: оба они счастливо женаты, а Оливер вдобавок успел за прошедшие годы стать счастливым отцом.