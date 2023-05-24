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Помните беззубую Светку Яковлеву? Светская львица перестала быть посмешищем

24 мая 2023 07:30
Помните беззубую Светку Яковлеву? Светская львица перестала быть посмешищем

Из фрика превратилась в красотку.

Чтобы стать звездой, Светке Яковлевой было достаточно беззубой улыбки. Светская львица громко заявила о себе в 2010 году: на девушку с ужасной дикцией и кожей невозможно было не обратить внимание.

Свой эпатажный образ знаменитость доводила до «совершенства» нелепыми нарядами и обилием не менее нелепых аксессуаров. Яковлева из кожи вон лезла, чтобы казаться гламурной дамой. Но заработала репутацию фрика.

Звезда соцсетей стала часто появляться в различных шоу, где выставляла себя на посмешище. Но с годами Светка образумилась и преобразилась. Яковлева делится своими фото в личном микроблоге, но теперь интернет-пользователи не смеются над ней, а восхищаются.

Помните беззубую Светку Яковлеву? Светская львица перестала быть посмешищем

«Очень классная стала, такая свеженькая», «Красавица, видно, что растешь», «Красавица неописуемая без грима», «Модная, пафосная и крутая», — осыпают знаменитость комплиментами в Сети.

Фото: Кадр из программы «Званый ужин», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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