Помните беззубую Светку Яковлеву? Светская львица перестала быть посмешищем

Чтобы стать звездой, Светке Яковлевой было достаточно беззубой улыбки. Светская львица громко заявила о себе в 2010 году: на девушку с ужасной дикцией и кожей невозможно было не обратить внимание.

Свой эпатажный образ знаменитость доводила до «совершенства» нелепыми нарядами и обилием не менее нелепых аксессуаров. Яковлева из кожи вон лезла, чтобы казаться гламурной дамой. Но заработала репутацию фрика.

Звезда соцсетей стала часто появляться в различных шоу, где выставляла себя на посмешище. Но с годами Светка образумилась и преобразилась. Яковлева делится своими фото в личном микроблоге, но теперь интернет-пользователи не смеются над ней, а восхищаются.