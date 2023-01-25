Помните Бейхан-султан? Обомлеете, как сильно она изменилась за 12 лет (фото)

Пынар Чаглар Генчтюрк в историческом «Великолепном веке» воплотила образ Бейхан-султан. Зрителям героиня запомнилась своей покорностью, которая отражалась и в весьма скромных нарядах. На самом же деле турецкая звезда значительно отличается от своего экранного образа.

О жизни 40-летняя Генчтюрк рассказывает в своих социальных сетях. Она делится множеством снимков, в которых хвастается новыми проектами, среди которых, например, сериал «Правосудие», и не стесняется делиться подробностями личной жизни. Как отмечают многие поклонники, знаменитость отличается раскрепощенностью и совсем не похожа на свою героиню ни внешне, ни чертами характера.

«Настоящая красавица», «Даже в 40 лет вы выглядите как модель», «Любимая актриса Турции», — признаются пользователи Сети.

По мнению фанатов, артистка за последние 12 лет стала только моложе, а прошедшие годы точно пошли ей на пользу.