Помните Барышева из «Тайн следствия»? Актер собирает мусор и сидит без работы

Володя Винокуров был одним из любимых героев у поклонников сериала «Тайны следствия». Сергей Барышев, сыгравший майора уголовного розыска, запомнился миллионам зрителей, которых страшно расстроило внезапное исчезновение персонажа в 12-м сезоне картины.

По информации инсайдеров, артист ушел из проекта из-за конфликта с руководством. Барышев захотел себе отдельный вагончик, как у Анны Ковальчук, однако актеру в просьбе отказали. В итоге в сериале вместо Винокурова появился другой персонаж — Кораблев. С тех пор звезда пробует себя в различных проектах, снимаясь в основном во второстепенных ролях.

Появилось в жизни знаменитости и необычное хобби. Сергей Барышев собирает на улице бычки. Нет, это не способ заработка. Из странных находок артист делает картины, создавая настоящие шедевры искусства. Увлечение Барышева аналогов в мире не имеет.