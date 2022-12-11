Помните Банана из «Физрука»? В этом мачо вы бы точно не узнали глуповатого увальня

В сериале «Физрук» было много интересных и смешных персонажей. Однако некоторые актеры, несмотря на популярность, которую принес проект, хотели бы избавиться от прилипшего к ним образа. Одним из таких артистов стал Андрей Крыжний.

Молодой человек осознанно строил свою актерскую карьеру. Роль школьника и помощника Дмитрия Нагиева принесла ему широкую известность и подарила пропуск на большие экраны.

Недавно ему исполнилось 33 года, и артист не планирует снижать свою творческую активность.

Андрей начал менять свой образ и сниматься в драмах, чтобы совершенствоваться в актерском мастерстве. Он поставил для себя цель:попасть в список «Форбс». Его целеустремленность доказывает, что это мечта вполне осуществима. Актер постоянно занимается в спортзале и соблюдает диету. Благодаря этому мало кто узнает в нем школьника из «Физрука».