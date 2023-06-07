Помните бабушку в окошке из «Морозко»? Вы вряд ли узнаете ее в молодости (фото)

Есть немало актрис, которых зрители запомнили и полюбили в образе бабушек. Такой экранной старушкой стала и Анастасия Зуева. Именно она открывала заветное оконце в сказке «Морозко».

Однако свою карьеру в кино артистка начала, когда еще была полна сил и энергии. Впервые она появилась на больших экранах в возрасте 38 лет. Но такой звезду советского кинематографа уже никто и не помнит.

За свою карьеру Зуева снялась почти в 40 картинах, поэтому представала перед зрительской аудиторией в самых разных амплуа. К тому же артистка долгие годы выходила на театральную сцену. Особенно режиссеры ценили ее за комедийный талант.

Те, кто знал Анастасию Платоновну, отмечали, что и обычной жизни она отличалась неповторимым чувством юмора. Даже самую заурядную историю актриса могла рассказать так, что все хватались за живот от смеха.