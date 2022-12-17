Помните автора хита Gangnam style? Куда пропал и как сейчас выглядит покоривший мир кореец

Ему так и не удалось повторить свой успех.

Сегодня южнокорейские музыканты собирают огромные залы по всему миру. Однако 7 лет назад самым популярным певцом из Южной Кореи был Пак Чэ Сан.

42-летний исполнитель в один день ворвался в чарты со своим хитом «Gangnam style» и стал причиной, по которой на одной видеоплатформе были внесены изменения. До его зажигательного клипа максимальное количество допустимых просмотров было меньше 2 млрд.

После того как видео попало в сеть, оно быстро перевалило за эту отметку, и сегодня его посмотрели уже 4,6 млрд раз.

Певец выпускал альбомы, но ни одна из композиций не смогла повторить успех знаменитого на весь мир хита. Возможно, что именно это стало причиной разрыва контракта со звукозаписывающей компанией. Psy переехал жить в Беверли-Хиллз и заметно изменился. Погоня за былой популярностью отразилась на его внешности, и он сильно состарился.