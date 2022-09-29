Помните «Аварию – дочь мента»? Ее муж-священник покорил всю страну

Актриса и сама не ожидала, что ее жизнь повернется так круто.

Молодая актриса Оксана Арбузова стала популярна еще в 16 лет, когда сыграла главную роль в одном из самых известных фильмов перестроечной эпохи — «Авария — дочь мента». На нее в одночасье обрушилась всесоюзная популярность, к которой Оксана оказалась не готова.

Тем не менее до 1995 года она продолжала достаточно активно сниматься, сыграв примерно в десятке фильмов и сериалов. А затем в ее жизни появился «носатый, картавый, малоприятный человек», которого звали Иван Охлобыстин. Именно он стал мужем Оксаны Арбузовой и повлиял на то, что она перестала сниматься в большом кино.

Еще в 2001 году Охлобыстин принял решение стать священником. Так вместо актерской пары появились отец Иоанн и матушка Ксения. Необходимость растить шестерых детей позже привела к тому, что отец Иоанн принял решение вернуться в кино и в конце концов получил от Патриарха запрет на служение. Теперь страна снова знает его как актера Ивана Охлобыстина, звезду «Интернов», «Холопа» и других проектов.

Матушка же Ксения по-прежнему живет жизнью, далекой от ее былой публичной известности, не ведет никаких соцсетей и занимается воспитанием большой семьи. А еще очень надеется на то, что ее мужу однажды снова разрешат служить, а он вернется в лоно церкви, оставив актерскую стезю.