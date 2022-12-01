Помните Аню из «Чернобыля»? За восемь лет актриса сильно изменилась

Кристина Казинская стала известна на всю страну в 25 лет. Именно тогда на экраны вышел сериал «Чернобыль. Зона отчуждения», который высоко оценили как зрители, так и критики. Особенно же фанатам запомнилась героиня Казинской Аня, а саму артистку хвалили и за талант, и за красоту.

После этого знаменитость продолжила сниматься в фильмах и сериалах. На ее счету уже 25 работ, среди которых сериалы «Последний министр» и, например, «Мертвое озеро». При этом таких же ярких ролей, как в «Чернобыле», у нее пока не было.

О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях. Тысячи поклонников знаменитости следят за каждым ее шагом, однако отмечают не только творческие успехи. Как пишут пользователи Сети, за прошедшие годы Казинская очень изменилась. Сегодня артистка выглядит значительно серьезнее, так что в ней едва можно узнать большеглазую блондинку, которая когда-то сразила поклонников мистического шоу.