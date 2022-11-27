Помните Анну из фильма «Султан моего сердца»? Внешность актрисы в обычной жизни захватывает дух

Миллионы зрителей покорила история любви учительницы Анны и султана Махмуда в мелодраме «Султан моего сердца». В этом российско-турецком сериале главную роль сыграла актриса Александра Никифорова.

Благодаря своей красоте и таланту Никифорова активно снимается в кино. Среди ее работ сериалы «Анна-детективъ», «Доктор Рихтер», «Тайна последней главы» и «Тихие воды».

29-летняя артистка прекрасна и обаятельна и без сценического грима – это подтверждают ее подписчики, которые то и дело пишут звезде комплименты.

«Ты краше с каждым днем», «Когда человек прекрасен, и камыши превращаются в шикарные розы», «Чудесная девушка», «Сашенька, любимая моя ты на фото такая загадочная таинственная, красивая, нежная и милая!», – восхищаются поклонники под снимком Александры Никифоровой в соцсетях.