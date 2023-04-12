Помните Амина из «Клона»? Посмотрите, в кого он превратился спустя 20 лет

Тьяго Оливейра запомнился зрителям по всему миру как сын Латифы и Мухаммеда Амин. Роль в теленовелле «Клон» была для артиста далеко не первой, но именно она сделала его настоящей звездой.

После участия в проекте улыбчивому и харизматичному Тьяго поступало огромное множество предложений. Например, только в 2004 году с его участием вышло целых три шоу. Однако со временем предложений от продюсеров поступало все меньше и меньше.

Дело в том, что прославленный в юности артист сильно изменился за прошедшие годы. Он превратился в другого человека, потеряв свою харизму и обаяние, из-за чего перестал быть интересен режиссерам.

Сегодня, несмотря на отсутствие работы, 35-летний Оливейра живет на два дома: в родной Бразилии и в США. Он регулярно приезжает в Лос-Анджелес, но старается не рассказывать о карьерных успехах поклонникам. Также он молчит и о личной жизни, не признаваясь, собирается ли жениться на своей давней возлюбленной.