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Помните алтайского «Маугли» из «Пусть говорят»? Сегодня вы его не узнаете

10 июля 2023 08:00
Помните алтайского «Маугли» из «Пусть говорят»? Сегодня вы его не узнаете

Мальчик из таежной глуши вырос в красивого мужчину.

Десять лет назад по всей России говорили о настоящем Маугли — Оджане Наумкине. Родители мальчика Александр и Елена Наумкины в свое время перебрались жить в глухие леса Алтая, где у них и родился сын.

Двадцать лет молодого человека воспитывали родители, с обществом он почти не контактировал, а учился дома. У взрослого Оджана не было даже паспорта. Тем удивительнее было, каким умным и воспитанным стал парень. Впервые попав на ток-шоу, он держался очень уверенно, а в Москве предпочел посетить Третьяковскую галерею вместо Макдональдса.

Сегодня Оджану Наумкину уже 30 лет. Он давно перебрался из алтайской глуши в столицу, устроился на работу в кафе. Параллельно парень открыл свой интернет-магазин, в котором продает натуральные продукты с Алтая. Привлекательный молодой мужчина ничем не отличается от сверстников, он отлично адаптировался к современной жизни и даже научил родителей пользоваться мобильным телефоном.

Помните алтайского «Маугли» из «Пусть говорят»? Сегодня вы его не узнаете
Фото: Кадр из программы «Пусть говорят», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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