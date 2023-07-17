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Помните Аллана Чумака, который «заряжал» воду? Его настоящая биография вызывает один смех

17 июля 2023 07:45
Помните Аллана Чумака, который «заряжал» воду? Его настоящая биография вызывает один смех

Сверхъестественные способности появились неспроста.

Колдуны, целители и экстрасенсы привлекают к себе особо пристальное внимание общественности. Одни считают их шарлатанами и даже преступниками, а другие действительно верят в магические способности. Но, независимо от убеждений, многие признают, что одной из самых ярких звезд этого ремесла стал Аллан Чумак.

Седовласый мужчина в очках создавал запоминающийся образ интеллигентного и весьма образованного человека. Он выступал по центральному телевидению, «заряжая» своей энергией воду, различные мази и даже шампуни. Целитель со всей серьезностью подходил к своей миссии. Однако в его биографии есть одно забавное но.

Перед тем как открыть в себе сверхъестественные способности, он занимался журналистикой, а одним из его заданий стало разоблачение нерадивого экстрасенса. Вскоре после этого Чумак стал самостоятельно проводить сеансы, убеждая людей в своем исключительном даре, который так и не был доказан.

Помните Аллана Чумака, который «заряжал» воду? Его настоящая биография вызывает один смех
Фото: Кадр YouTube «Клипы Шансона», кадр YouTube «Аллан Чумак»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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