Помните Алису из «Гостьи из будущего»? Не поверите, какой она стала

В этом году той самой гостье из будущего исполнилось 50 лет. Наталья Гусева, покорившая советских школьников в роли Алисы Селезневой, редко появляется в поле зрения журналистов, поскольку с карьерой в кино завязала еще в 80-е.

После громкого хита похожих по значимости проектов в фильмографии актрисы не было, а затем и вовсе последовали предложения о съемках в криминальных историях, что звезда считала для себя неприемлемым.

Жизнь Гусева связала не с искусством, а с наукой, а именно — биологией. В 90-х артистка окончила университет, отучившись на кафедре биотехнологии. Много лет Наталья проработала научным сотрудником, пока не оставила работу, чтобы больше времени проводить с семьей.

С 50-летием звезду поздравили сотни поклонников, которые с удивлением отметили, что внешность Гусевой едва ли изменилась: все та же улыбка, большие глаза и добрый взгляд: