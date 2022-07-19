Помните актеров из «Деревни дураков»? Гляньте, как они выглядят теперь

С 1996 по 2001 год россиян развлекал комедийный видеожурнал «Каламбур», в рамках которого демонстрировались скетчи про «Деревню дураков», «Крутое пике» и не только. С момента выхода последней серии прошло больше 20 лет, но актеры нашли повод еще раз собраться вместе.

Во время пандемии коронавируса исполнители ролей Мужика (Сергей Гладков), Бабы (Татьяна Иванова), Морячка (Вадим Набоков), Командора (Юрий Стыцковский) и того самого Медведя (Алексей Агопян) собрались вместе в прямом эфире.

На протяжении 20 минут артисты обсуждали полюбившееся зрителям шоу, не снимали солнцезащитных очков, однако в самом конце встречи показали себя во всей красе.

Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало

Россияне пришли от записи в восторг. Одни вновь предались ностальгии по 90-м и поблагодарили звезд за счастливое детство, вторые не смогли не отметить, как изменились за прошедшие годы актеры, а третьи и вовсе сделали для себя открытие: