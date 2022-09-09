Помните агента Коди Бэнкса? Зависимость круто изменила его жизнь

Актер Фрэнки Муниз начал сниматься с 12-летнего возраста и играл тинейджеров в телесериалах. А известность ему через три года принес проект «Малкольм в центре внимания» о жизни подростка-вундеркинда. В 2003 году Мунизу доверили главную роль в молодежном боевике «Агент Коди Бэнкс». Казалось, что комедийная шпионская лента проложила для актера звездную дорогу в Голливуд. Но за следующие несколько лет Фрэнки сильно сократил свое присутствие в новых проектах.

Как оказалось, актер просто выдохся и от напряженного съемочного графика, и от однотипных ролей-подростков, которые с возрастом давались все сложнее. Отдушину он нашел в гонках на болидах, которые вскоре стали для него настоящей зависимостью. В 2005 году он кардинально сменил образ жизни и начал карьеру автогонщика. После первых успехов Муниз подписал выгодные контракты и стал выступать на соревнованиях профессионального уровня.

Сейчас актеру 36 лет, он изредка снимается в кино и сериалах и продолжает участвовать в гонках. В 2020 году он женился, а год назад стал отцом.