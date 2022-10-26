Помните «афганскую Мону Лизу»? Вот что стало с той девочкой спустя 30 лет

Ее лицо весь мир узнал гораздо раньше, чем имя.

В июне 1985 года обложка журнала National Geographic стала одной из самых узнаваемых на планете благодаря снимку девочки-беженки с зелеными глазами от фотографа Стива МакКарри.

Но лишь в 2002 году, когда фотограф и его самая известная модель встретились вновь, мир узнал имя той, которую называли афганской Моной Лизой. Это была Шарбат Гула. Тогда ей исполнилось всего тридцать лет, и она даже не подозревала о своей славе.

В последующие годы она пережила еще много трагедий, включая смерть дочери и мужа, который в 2012 году скончался от гепатита. В зависимости от политической обстановки Гуле и ее детям приходилось попеременно жить то в Афганистане, то в Пакистане.

В 2016 году Шарбат Гула была арестована пакистанскими властями за незаконное проживание и использование поддельных документов. В итоге ее депортировали на родину после того, как правительство Афганистана обещало позаботиться о жилье, здоровье и образовании самой Шарбат и всех ее детей.

В 2021 году 49-летняя Шарбат выехала в Италию и сейчас живет там в качестве беженки.