Помните Абдулова и с усами, и без усов? Тогда вы точно справитесь с нашим тестом на 5 из 5

Как только на экране вспыхивает озорная улыбка Александра Абдулова, зритель мгновенно узнаёт её — будто лампочка включилась над самой ностальгической полкой памяти. Для кого-то он навсегда останется обаятельным аферистом с цветастым галстуком, для других — тем самым Иванушкой, который успевал и чудеса увидеть, и щуку домой провести без единой рыбьей чешуйки на костюме.

Но попробуйте-ка вспомнить: в какой картине Абдулов носил самый экстравагантный головной убор? А где его герой умудрялся одновременно спасать принцессу и отпускать шутки быстрее, чем успевал моргать кинооператор? Вспышки кадров мелькают в голове, но названия порой ускользают, как расшалившийся Кот учёный из зазеркалья.

Сегодня мы приглашаем вас пройти тропой памяти — от первых кинодебютов до поздних драм, где улыбка актёра сменялась сдержанной мудростью. Этот тест проверит, насколько прочно в вашей кинобиблиотеке сидят роли Абдулова. Будьте готовы встретить и клоуна-фантазёра, и сурового офицера, и, конечно, вечного романтика, готового ради любви перевернуть сцену вверх ногами.

Не пугайтесь, если какой-то эпизод сначала закружит вас в вихре деталей. Просто вдохните, вспомните, как звучал голос актёра, и позвольте сердцу подсказать нужное название. Ведь фильмы с Абдуловым невозможно смотреть лишь глазами — они запоминаются эмоциональными всплесками: то хохот, то лёгкая грусть под занавес.

Если готовы проверить, удержались ли плёнки в вашем внутреннем проекторе без единого пробела, нажимайте «Старт». А там, глядишь, и наградой станет приятный повод пересмотреть любимую классику — с тем самым озорным взглядом, который никогда не стареет.

А здесь — другой классный летний тест на знание культового советского кино.