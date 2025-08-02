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Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только

2 августа 2025 11:50
Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только

Важный сюжетный спойлер будет уже во втором абзаце.

В кадре — младенец в колыбели. За кадром — Галактус, пожиратель миров, бог среди звёзд, который басом говорит: «Отдайте мне ребёнка, и Земля уцелеет». Кто, вы там сказали, сильнейшее существо в MCU? Танос? Локи? Халк? Забудьте. У вас тут в подгузниках спит Франклин Ричардс.

В «Фантастической четвёрке: Первые шаги» Франклин — ещё только новорождённый, но его уже боится сам Галактус. И не зря: в комиксах этот кудрявый карапуз умеет менять реальность, создавать вселенные и даже воскресать мёртвых. В MCU он оживляет Сью Сторм сразу после смерти — без магии, без артефактов, просто потому что может.

Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только

Франклин обладает Силой Космоса, телепатией, телекинезом, предвидением, и в какой-то момент в комиксах даже сам стал новой версией Галактуса. А Reddit тем временем шутит (или не совсем шутит), что он может убить и воскресить Пожирателя миров за две минуты и без кофе.

Marvel явно готовит Франклина к ключевой роли в будущих «Секретных войнах» — ведь кто, если не он, сможет пересобрать весь мультивселенский бардак? Правда, пока что он даже говорить не умеет. Но это не мешает ему быть самым опасным существом в MCU. Просто не забывайте менять ему пелёнки — и никто не пострадает.

Ранее мы писали: Старый комикс на новый лад помог Disney собрать 3 млрд долларов: «Фантастическую четверку» определенно стоит посмотреть в кино

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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