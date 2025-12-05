Меню
Киноафиша Статьи «Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3

5 декабря 2025 09:25
История получилась не менее увлекательной, чем сам сюжет фильм.

В 1987 году на советские экраны вышел легендарный музыкальный вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» (8.1 на КП). Фильм, мгновенно ставший народной классикой, рассказывал историю мистера Фёста, несущего искусство кинематографа в дикий городок.

Но задумывались ли вы, откуда взялось это интригующее и слегка загадочное название? Почему именно бульвар Капуцинов? Ведь эта история не менее интересна, чем сам сюжет.

Изначально у фильма было совсем другое рабочее название – «10 капель перед стрельбой». Однако в разгар горбачёвской антиалкогольной кампании, упоминание даже капель в контексте вестерна со стрельбой сочли рискованным.

Название требовалось сменить. И в итоге выбор пал на «Человек с бульвара Капуцинов», что было отсылкой к истокам кино.

Дело в том, что первый в мире публичный киносеанс братьев Люмьер состоялся 28 декабря 1895 года в Париже на Бульваре Капуцинок (Boulevard des Capucines). Создатели картины намеренно изменили окончание на мужской род – «Капуцинов», что, по воспоминаниям сценариста Эдуарда Акопова, звучало более интригующе.

Забавно, что само слово «капуцин» имеет два значения: это и монах католического ордена, и обезьяна определённого вида, что лишь добавляло названию многогранности. А вот «капуцинки» – это женский монашеский орден.

К слову, спустя годы режиссёр Алла Сурикова посвятила фильм и им – в 2009 году вышел сиквел под названием «Человек с бульвара КапуциноК». Правда, былого успеха лента не достигла – на Кинопоиске ей поставили плачевные 1.3 балла.

В одном из интервью Сурикова рассуждала о названии первой части, и ее версия отличалась от той, что рассказал Акопов:

«Конечно, проще всего было назвать фильм “Человек с бульвара Капуцинов-2” и успокоиться. Катиться к прокату на лаврах первого фильма.

Но, во-первых, как я уже говорила, у нас женская вариация известного сюжета, а во-вторых, на самом деле бульвар назывался именно Капуцинок.

Мы тогда, двадцать лет назад, об этом поздно узнали и поменять название не успели. Ну а последняя буква будет большая, чтобы зрители заметили различие».

Таким образом, знаменитое название родилось из смеси исторической отсылки, маркетингового хода и.. банальной невнимательности. Оно идеально соответствовало духу фильма – чуть наивного, очень тёплого и полного любви к самому искусству кино, чья история, как выяснилось, тоже может преподносить сюрпризы.

Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Человек с бульвара КапуциноК» (2009)

Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Человек с бульвара КапуциноК» (2009)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
