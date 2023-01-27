Поменял одну Ирину на другую: как сегодня живут жены Вячеслава Добрынина

Карьера Вячеслава Добрынина с самого начала складывалась успешно, чего нельзя сказать о его личной жизни. Первый брак музыканта просуществовал долгих 15 лет, но счастливым он не был.

Избранницей композитора стала актриса по имени Ирина. Мама Добрынина Анна Ивановна не одобрила его выбор: сначала она отказалась от знакомства с возлюбленной наследника, а после не явилась на их свадьбу. Тем не менее отказываться от жены артист не собирался. Вскоре у супругов появилась дочь Екатерина.

Именно рождение наследницы и поставило крест на семейной жизни артиста. Тот привык работать по ночам и не давал покоя ни жене, ни новорожденной дочери. В результате супруги решили разъехаться, и Добрынин попросту привык к своему одиночеству.

К тому же музыкант начал заводить романы на стороне. Это закончилось тем, что он встретил другую Ирину и понял, что хочет жениться на ней. Всего через неделю после знакомства новая избранница певца переехала к нему.

Законная жена, узнав об этом, даже не удивилась — брак со звездой давно стал для нее лишь формальностью. Впоследствии две Ирины музыканта поладили друг с другом. Любопытно, что на свадьбе Екатерины присутствовали обе.