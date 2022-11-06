Поматросят и бросят: эти 3 знака Зодиака, никогда не поведут любимую в ЗАГС

У каждого человека свое отношение к семейной жизни. Кто-то считает брак союзом двух любящих сердец и радуется возможности каждый день после работы возвращаться туда, где его ждут, заботятся о нем и уделяют внимание. Кто-то, напротив, убежден, что хорошее дело браком не назовут и воспринимает штамп в паспорте как посягательство на собственную свободу. Чтобы узнать, какие мужчины настроены на серьезные отношения, а какие, как говорится, поматросят и бросят, не обязательно устраивать им допрос с пристрастием - достаточно взглянуть на дату рождения. Астрологи рассказали, под какими созвездиями появляются на свет убежденные холостяки.

Овен

Больше всего на свете представители огненного знака ценят себя и свою свободу. Никакая женщина, будь то сама Моника Беллуччи или Марго Робби во плоти, по мнению Овнов, не стоит того, чтобы распрощаться с вольной холостяцкой жизнью. Кроме того, мужчины этого знака зачастую неплохо устраиваются и без штампа в паспорте. Они настолько харизматичны и убедительны, что дамы готовы драться за право помогать Овнам вести быт, кормить-поить, крахмалить воротнички без всяких клятв у алтаря.

А как только женщина опомнится от чар и начнет требовать более высокого статуса, уроженец знака сбежит, только его и видели.

Стрелец

Уроженцы огненного знака способны растопить любое женское сердце. Ведь это те самые “последние романтики”, которые будут петь серенады под балконом, писать на асфальте мелом признания в любви и пожелания доброго утра, возьмут в аренду самолет и покажут избраннице небо… Вот только этими красивыми жестами, как правило, все и ограничивается. Когда партнерша начинает намекать на то, что хотела бы перейти к более серьезному этапу отношений, Стрелец пугается обязательств, ответственности и исчезает в неизвестном направлении.

Редко кому удается отвести его в ЗАГС.

Водолей

Еще один знак зодиака, который ставит свою независимость превыше всего - это Водолей. Мужчины, рожденные под этим воздушным созвездием, абсолютно не предназначены для создания семьи.

Одна только мысль о том, что придется ежедневно возвращаться домой к ужину в назначенное время, тратить свои кровные не на себя любимого, а на бытовые нужды, проводить выходные и отпуск с женой и детьми, повергает Водолея в ужас.

Каждый раз, вступая в отношения с дамами, уроженец этого знака ждет намеков на предложение руки и сердца и готовит пути для отступления. А если женщина сама разрывает связь, вздыхает с облегчением.