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Пользы нет, калорий масса: эту кашу Мясников называет самой вредной

1 ноября 2023 13:45
Пользы нет, калорий масса: эту кашу Мясников называет самой вредной

Детсадовцы уплетают ее за обе щеки.

Как правило, гастрономические привычки человека формируются с юных лет. С возрастом люди начинают готовить именно те блюда, которыми их кормили в детстве родители. Однако проверенный временем рацион не всегда является полезным. Теледоктор Александр Мясников рассказал о вреде популярной каши.

Для многих манка была любимым лакомством в детском саду и в школе. Однако медик предостерегает от частого употребления в пищу этого яства. По словам Мясникова, манная каша увеличивает риски развития сахарного диабета из-за высокого гликемического индекса, сердечно-сосудистых заболеваний и даже провоцирует онкологию.

Кроме того, манка изобилует калориями, которые приводят к набору лишнего веса и потенциальному ожирению. К счастью, как успокаивает врач, можно время от времени баловать себя манной кашей: главное — соблюдать умеренность.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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