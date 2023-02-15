Пользуется чужим именем: первая жена Золотухина закатила скандал известной певице

Актриса Нина Шацкая прославилась своими ролями во многих советских кинохитах. Также она была женой артистов Валерия Золотухина и Леонида Филатова. Мало кто знает, что однажды Шацкая оказалась замешана в одном скандале.

Дело в том, что актриса является полной тезкой известной исполнительницы романсов. Однажды Шацкая оскорбительно высказалась о певице, возмутившись, что «девчонка пользуется чужим именем» для продвижения своего творчества. Исполнительница песен категорически не согласилась с этим обвинением и заявила, что никогда не примазывалась к чужой славе. С тех пор певица, получая приглашения на мероприятия, стала уточнять отчество артистки, которую хотят видеть.

56-летняя Нина Шацкая известна своим уникальным тембром и многогранным талантом. Она исполняет песни на русском и английском языках в жанрах фолк, джаз и романс. Кроме того, Шацкая пишет книги о путешествиях, которые давно являются ее страстью.

В 53 года Нина впервые вышла замуж за российского журналиста Павла Гусева, который старше ее на 17 лет. Для него Шацкая стала уже четвертой женой. Сегодня 56-летняя певица выглядит просто роскошно. Она обладает модельными данными и может дать фору многим 30-летним дамам.