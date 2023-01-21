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Пользуемся до сих пор: эти вещи из СССР не смог заменить ни один иностранный товар

21 января 2023 06:00
Пользуемся до сих пор: эти вещи из СССР не смог заменить ни один иностранный товар

И наверняка не сможет еще долго.

В СССР, конечно, много чего не было — это факт. Однако, некоторые вещи были настолько уникальны, что аналога им нет даже зарубежном.

Речь пойдёт о трёх предметах обихода жителя Советского Союза, которые заменить было просто невозможно. В первую очередь, конечно же, бальзам «звездочка» — универсальное средство от всех болезней в арсенале каждой хозяйки.

Второй предмет — сумка-авоська, где переносилось все, начиная от картошки, заканчивая шампанским к новому году.

Разумеется, есть «шоппер», но он уж точно не заменит эстетику пары апельсинов, выглядывающих через сетку.

Ну и последний крайне неочевидный предмет — хна. Модницы того времени пользовались ей, чтобы придать волосам рыжеватый оттенок, ну, или стать совсем рыжими — тут как пропорции подберешь.

Фото: Legion-Media
Артем Пестов
Артем Пестов
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