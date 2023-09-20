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Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда

20 сентября 2023 20:00
Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда

Пару рассекретил Гафт.

Актер и режиссер Валентин Гафт славился своим острым языком и язвительными эпиграммами, которые пролили свет на множество закулисных историй. В частности, не обошел колкостями артист и Ирину Мирошниченко.

Он обрек в стихотворную форму то, о чем и так шепталась вся театральная Москва: у молоденькой актрисы бурный роман с режиссером МХАТа Олегом Ефремовым. Причем связь эту активно осуждали, считая, что она намеренно охмурила звезду.

Блондинка была признана одной из самых красивых и сексуальных женщин своего времени. Поэтому худрук театра, известный ценитель всего прекрасного, не смог пройти мимо активно соблазнявшей его Ирины Мирошниченко. Правда, в брак их отношения так и не вылились.

Их связь была непростой, потому что Ефремов был не только гениальным режиссером, но и очень сложным человеком. Детей у актрисы не было, хотя она несколько раз была беременна. Позже Ирина Мирошниченко никогда не подтверждала роман с Ефремовым и комментировала тему весьма неохотно.

Пользовался положением: любовницей Ефремова оказалась бездетная суперзвезда
Фото: Кадр из фильма «Испытательный срок» (1960), кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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