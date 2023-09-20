Польза с первого глотка: этот напиток доктор Мясников советует пить каждое утро

Александр Мясников не раз доказывал, что можно сохранять отменное здоровье и физическую форму даже в 70 лет. Телеведущий выглядит едва ли вдвое моложе своего возраста благодаря тщательно продуманному распорядку дня и особому питанию. Каждое утро доктор пьет напиток, который далеко не все считают полезным.

Врач неоднократно заявлял, что кофе вовсе не так вреден для здоровья, как считают люди. Сам Александр Леонидович обязательно выпивает чашку этого напитка утром, чтобы получить заряд бодрости и сил для активного дня. При этом здоровье Мясникова находится в отличной форме.

По словам доктора, есть ряд исследований, которые подтверждают: пользы в умеренных количествах кофе намного больше, чем вреда. Телеведущий заявил изданию «Ленту.ру», что многие люди ругают себя за употребление бодрящего напитка, но совершенно зря — ничего ужасного в нем нет, даже наоборот.