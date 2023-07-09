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Полюбили, несмотря на лишний вес: вот как выглядит вышедшая замуж дочь Эминема

9 июля 2023 17:30
Полюбили, несмотря на лишний вес: вот как выглядит вышедшая замуж дочь Эминема

Девушка совсем не комплексует.

Несмотря на репутацию дерзкого рэпера, в реальной жизни Эминем (псевдоним Маршалла Брюса Мэтерса III) — заботливый отец, вырастивший двух дочек. Старшую — Алайну — исполнитель удочерил после смерти ее матери, свояченицы звезды.

Недавно 30-летняя барышня вышла замуж за молодого человека, с которым встречалась семь лет. На скромной свадьбе было всего 125 человек, в том числе и ее сестра — Хейли Скотт, биологическая дочь Эминема.

Сам рэпер не появился на торжестве.

Алайна — девушка размера плюс-сайз. При этом пышка выбрала себе в супруги стройного щуплого мужчину. Невеста не стала прятать тело и предпочла нежное кремовое платье, которое выгодно подчеркнуло ее формы.

Полюбили, несмотря на лишний вес: вот как выглядит вышедшая замуж дочь Эминема
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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