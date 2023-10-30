Полюбил даже пьющей: об этом муже одной из самых красивых советских актрис мало кто знает

Лариса Гузеева давно счастливо замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Но в жизни актрисы были и другие браки. Второй супруг знаменитости очаровался ею не благодаря, а вопреки.

В первый раз артистка отправилась в ЗАГС вместе с возлюбленным по имени Илья. Мужчина был наркозависимым. Рядом с ним на запрещенные препараты телеведущая не подсела, зато пристрастилась к алкоголю. Пагубная привычка осталась у нее и после развода.

Каха Толордава полюбил одну из самых красивых актрис советского кино даже пьющей. Интересно, что об этом муже ведущей шоу «Давай поженимся!» мало кто знает.

Искра между ними пробежала во время съемок фильма «Избранник». Со временем Гузеева отказалась от опасного пристрастия. Она родила грузину сына Георгия. Но впоследствии пара распалась.

Бывшие супруги остались в хороших отношениях. Интересно, что Толордава нашел общий язык с дочерью бывшей жены от Бухарова — Ольгой.