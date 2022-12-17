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Полысел и поседел: внешний вид постаревшего Ларина из «Улицы разбитый фонарей» вас ошарашит

17 декабря 2022 15:30
Полысел и поседел: внешний вид постаревшего Ларина из «Улицы разбитый фонарей» вас ошарашит

Алкоголь никого не красит.

Роль Ларина принесла актеру Алексею Нилову всеобщую популярность и одновременно стала его проклятьем. Он был заложником одного образа. Мужчина упорно старался избавиться от ассоциаций с героем «Улицы разбитый фонарей», но ничего не получалось.

Проблемы в актерской карьере и переживания по этому поводу Нилов начал заглушать алкоголем. Из-за пристрастия к спиртному усилились давние психологические травмы. Артист признался, что вредная привычка чуть не убила его. Он трижды переживал клиническую смерть и после этого решил отказаться от алкоголя.

Также он возобновил съемки, но полностью утратил интерес к работе.

В свои 58 лет актер выглядит гораздо старше своего возраста. Мужчина полысел, а практически вся бороды стала седой. Мало что во внешности Алексея выдает в нем знаменитого Ларина. Даже взгляд артиста утратил былую искру.

Полысел и поседел: внешний вид постаревшего Ларина из «Улицы разбитый фонарей» вас ошарашит
Фото: кадр из сериала "Условный мент-2" (2020-2021), кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей-3" (2000-2001), кадры из сериала "Улицы разбитых фонарей-1" (1997-1998)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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