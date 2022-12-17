Полысел и поседел: внешний вид постаревшего Ларина из «Улицы разбитый фонарей» вас ошарашит

Роль Ларина принесла актеру Алексею Нилову всеобщую популярность и одновременно стала его проклятьем. Он был заложником одного образа. Мужчина упорно старался избавиться от ассоциаций с героем «Улицы разбитый фонарей», но ничего не получалось.

Проблемы в актерской карьере и переживания по этому поводу Нилов начал заглушать алкоголем. Из-за пристрастия к спиртному усилились давние психологические травмы. Артист признался, что вредная привычка чуть не убила его. Он трижды переживал клиническую смерть и после этого решил отказаться от алкоголя.

Также он возобновил съемки, но полностью утратил интерес к работе.

В свои 58 лет актер выглядит гораздо старше своего возраста. Мужчина полысел, а практически вся бороды стала седой. Мало что во внешности Алексея выдает в нем знаменитого Ларина. Даже взгляд артиста утратил былую искру.