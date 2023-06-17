Полянская из «Гражданина начальника» чуть не обрекла себя на одиночество: вот из-за кого

Яркая рыжая бестия, невероятно талантливая и харизматичная Регина Мянник с детства была в центре внимания. С такими внешними данными и артистичностью, казалось, у нее нет иного выбора — только стать звездой киноэкрана. Так оно и произошло. Вот только принесло ли это ей настоящее счастье? Чем пришлось заплатить за славу и всенародную любовь?

Регина родилась и выросла в столице. И с детства мечтала стать актрисой, несмотря на то, что родители долго отговаривали ее от этой профессии. Она поступила по-своему. Вскоре после получения журналистского диплома МГУ Регина стала появляться на телеэкранах. Сначала в качестве телеведущей, а потом начались и съемки в кино. Впоследствии она снялась во многих кинохитах, включая «Гражданин начальник» и «Каменская-3».

Но если в карьере у Мянник все шло гладко, то в личной жизни была сплошная драма. Сначала она выступила в амплуа разлучницы и увела мужа из семьи. Но этот брак долго не продержался. Вскоре Регина встретила любовь всей своей жизни, второго мужа Георгия Новикова. И кажется, что счастливее нее не было никого на этом свете. Но страшная трагедия в один миг разрушила это счастье. Георгия убили. Актриса лишь чудом смогла пережить это горе. Она до сих пор вспоминает любимого мужа, пишет о нем посты в соцсетях и рассказывает в ток-шоу и на интервью. Но, к счастью, с годами она сумела оправиться и даже найти новую любовь.