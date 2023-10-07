Полвека все недоумевают, что за «красавица Икука» из песни в «Трех мушкетерах»: загадка разгадана

В картине «Д’Артаньян и три мушкетера» все песни главного героя исполнял сам Михаил Боярский: музыкальность актера была одним из главных условий кастинга. Композиции из фильма сразу стали популярными, их до сих пор напевают зрители. Но далеко не всегда они произносят слова верно.

Многие до сих пор уверены, что д’Артаньян поет о какой-то таинственной Икуке, которой нужно порадоваться на своем веку. Сообразительная публика предположила, что Икука — это французское имя неизвестной красавицы. Ведь, в конце концов, предлагает же Боярский шепнуть судьбе:

«Merci beaucoup».

Но люди с более чутким слухом догадались, что герой предлагает порадоваться вовсе не какой-то определенной девушке, а красавице и кубку и, конечно же, счастливому клинку. Причиной путаницы стало не очень четкое произношение артиста. Но теперь все наконец-то встало на свои места.