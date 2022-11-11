Полвека подлый поступок Гайдая не замечали: выставил Варлей в дурном свете

Леонид Гайдай запомнился не только своим режиссерским талантом. У кинодела был довольно непростой характер, из-за которого у него часто случались разногласия с актерами. И мастер не упускал возможности им отомстить, выставив в дурном свете.

Не удалось избежать этой участи и Наталье Варлей. Артистка исполнила роль Нины в «Кавказской пленнице». В одном из эпизодов к ее героине заходит товарищ Саахов, взяв с собой бутылку шампанского. Вышел же он, весь покрытый красными пятнами, что наталкивает на самые разные мысли о том, что же за фокусы цирковая артистка проделала со своим коллегой по цеху.

Стоит отметить, что Гайдай вполне мог поступить с Варлей подло после того, как та не ответила ему взаимностью. Актриса рассказала, что во время съемок ленты столкнулась с домогательствами со стороны режиссера, которому отказала в довольно грубой форме.