Полупустой зал: ошарашенный Буйнов едва не разрыдался после похорон

На прошлой неделе не стало знаменитого российского клоуна Андрея Николаева. Церемония прощания с ним прошла в цирке на Цветном бульваре. Несмотря на то, что покойный много лет работал в ГИТИСе и помогал целым поколениям российских артистов, зал оставался полупустым.

Одним из немногих, кто пришел лично почтить память клоуна Андрюши, был Александр Буйнов. В социальных сетях он рассказал о том, что для него Андрей Николаевич был не весельчаком из цирка, а мудрым наставником. Во многом именно благодаря ему певец стал тем, кем является сейчас.

Александр напомнил, что Николаев был не просто клоуном, а народным артистом и лауреатом множества премий. Андрей Николаевич сам ставил все свои номера и помог реализовать свой потенциал многим звездам эстрады. Выступая на церемонии прощания, Буйнов едва сдерживал слезы.