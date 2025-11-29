Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву

Классическая сцена из «Девчат», где Тося Кислицына с упоением строит многоэтажный бутерброд, хранит забавную тайну, которую зрители разглядели только спустя полвека. Пока Надежда Румянцева вживалась в роль голодной поварихи, кто-то из съёмочной группы в перерывах между дублями не удержался от соблазна.

В чём подвох?

Присмотритесь к банке с вареньем, которая стоит на столе. В начале сцены она почти полная — содержащее смертельную дозу углеводов лакомство доходит почти до горлышка. Но уже через несколько секунд, когда камера возвращается к Тосе, уровень варенья волшебным образом опускается ровно наполовину. Создаётся впечатление, что голодающая повариха приговорила пару ложек самостоятельно.

Версия о возникновении ляпа

Версия о том, что кто-то просто переставил банку или заменил её, не выдерживает критики — композиция кадра и расположение предметов остаются неизменными. Скорее всего, сцену снимали с перерывом, и за это время голодные участники съёмочной группы не устояли перед вкуснейшим вареньем.

Ведь советскому кинематографу были свойственны такие трогательные «человеческие» моменты. Да и реквизит зачастую использовали натуральный, в отличие от современного кино, в котором даже курице корочку придают строительным феном.

И не ляп вовсе

В отличие от современных кинокартин, где за целостностью реквизита следят с ювелирной точностью, в «Девчатах» эта оплошность лишь добавляет шарма, ведь она отражает дух Тоси и вполне бы могла быть режиссерской уловкой. Мол, не успел зритель и моргнуть, как героиня уже опорожнила тару.

Ошибка напоминает, что за созданием шедевра стояли живые люди — с их настроением, чувством юмора и любовью к простым радостям вроде варенья из настоящей брусники.

Кстати, сама Надежда Румянцева вспоминала, что во время съёмок комедии царила по-настоящему тёплая, почти семейная атмосфера (если не брать во внимание скандалы с Рыбниковым). Так что история с вареньем идеально вписывается в легенду о «Девчатах».

