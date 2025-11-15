«Полупокер» и «Аншлаг» на Волге: от провала эту советскую комедию не спасли даже Меньшов, Безруков и Янковский

Историческое кино в России — дело благородное, но коварное. Стоит ошибиться, и зритель мгновенно замечает, что герои 1913 года стоят на фоне объекта, появившегося… спустя шестьдесят лет.

Ляп со зданием

«Китайский сервиз» (1999) должен был стать элегантной трагикомедией о 1913 годе, где Ямкины, шулеры и бродячие романсы переплетаются в музыкальной буффонаде. Должен был — но не стал. Потому что в какой-то момент герои эпохи Николая II внезапно оказываются на фоне здания… построенного в 1971 году.

Да, речь о первом корпусе нижегородского кремля, который в кадре возник как будто из будущего, словно персональный привет от «гостей из 70-х». Но люди разнесли ленту не только за это.

Чем еще плох фильм

Но было бы нечестно считать «Китайский сервиз» провалом лишь из-за одного ляпа. Лента вообще вся держится на контрастах. Актерский состав — блестящий: Янковский, Меньшов, Самохина — как будто рожденная для начала XX века, молодой Безруков — взрывной, подвижный, в роли полукомического афериста.

К слову, тут одну из первых ролей сыграл Максим Лагашкин, которого Янковский до полуночи учил правильно сдавать карты и мухлевать.

Художники-постановщики честно пытались погрузить зрителя в предреволюционный период — интерьеры наполнены деталями, костюмы красиво собраны, атмосфера местами действительно работает.

Но вся эта красота рушится в моменты, когда фильм начинает вести себя как эстрадная программа: концертные номера на теплоходе выглядят чужеродно, словно номера из «Аншлага». Появляется странный бывший военный — карикатурный, словно из другой комедии.

Юмор вызывает скорее недоумение, чем улыбку. Неудивительно, что зрители потом сравнивали фильм с «Ширли-мырли», но только без фирменных шуток.

«Дикий полупокер Безруков, дрессированные тараканы и пароход шулеров», — охарактеризовал ленту один из обзорщиков.

Получается яркое, местами красивое, но по духу хаотичное кино, которое всё время норовит выбить зрителя из погружения. И не спасают комедию даже блестящие актеры, лучшее, что есть в этой позорной буффонаде.

