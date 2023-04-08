Полуоткрытый рот и ноги спички: что происходит с внешностью Пугачевой в Израиле

Вот уже год как Алла Пугачева живет в Израиле. Певица и прежде редко выходила на связь с поклонниками, а после переезда и вовсе пропала с радаров. Тем не менее некоторые новости о ней то и дело просачиваются в Сеть.

В настоящее время интернет-пользователи горячо обсуждают перемены во внешности Примадонны отечественной эстрады. Повод для этого дала Марина Юдашкина, опубликовавшая в социальных сетях новый снимок Аллы Борисовны.

Хейтеры, которые и ранее жестко критиковали артистку, и на этот раз не остались в стороне. Многие из них обратили внимание на излишнюю худобу Пугачевой — ноги 73-летней знаменитости больше похожи на спички.

К тому же юзеров смутил полуоткрытый рот и глаз исполнительницы, который якобы перестал закрываться из-за многочисленных пластических операций. В итоге в Сети пришли к выводу о том, что даже онкобольной Валентин Юдашкин, который также оказался на злополучном фото, выглядит лучше певицы.