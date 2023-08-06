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Полуголый Эмин сразил женщин: зачем было прятать такую красоту

6 августа 2023 09:20
Полуголый Эмин сразил женщин: зачем было прятать такую красоту

Певец поразил публику голым торсом.

Азербайджанскому и российскому певцу Эмину Агаларову 43 года, но по его внешности сложно это понять: мужчина находится в отличной физической форме и выглядит лишь на тридцать лет. В социальные сети он выложил фотографию с голым торсом, чем восхитил всех поклонниц.

Музыкант живет насыщенной жизнью. Кроме развития своей музыкальной карьеры он находит силы на собственный бизнес. Также он много времени уделяет детям. У него есть приемная дочь Амина, двое сыновей Микаэль и Али, а также младшая дочь Афина от бывшей возлюбленной Алены Гавриловой.

Удивительно, как при таком плотном графике музыкант находит время на тренировки. Но, очевидно, он очень много времени уделяет спорту, раз может похвастаться такими кубиками на животе.

Поклонницы пришли в восторг от новых фотографий Эмина с отдыха в Италии.

Полуголый Эмин сразил женщин: зачем было прятать такую красоту

«Как всегда, красавчик», — восхищаются подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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