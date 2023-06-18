Полуголый Денис Шведов засветил лишнее: эту деталь не замечали даже преданные фанаты
Артист решился на смелый шаг.
Денис Шведов активно занимается своими социальными сетями, где за ним следят уже свыше 175 тысяч человек. Артист регулярно делится кадрами со съемок и раскрывает детали личной жизни, а в редких случаях позволяет себе весьма провокационные публикации.
Так, в честь окончания работы над одним из проектов он поделился кадром, на котором позирует наполовину обнаженным. Шведов красуется своей фигурой в одних лишь джинсах, показывая не только спортивный торс, но и эффектную татуировку на плече.
Неожиданная запись шокировала фанатов артиста. Они признались, что не ожидали такого кадра от любимой знаменитости, а некоторые обратили внимание на тату. По словам подписчиков, они не догадывались, что у Шведова есть настолько большой рисунок на теле, ведь он старательно скрывал его от публики.
«Никогда подобного не видела», «Не знала, что у вас татуировки», «Вот это да, у вас, оказывается, тату есть», — пишут пользователи Сети.