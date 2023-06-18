Полуголый Денис Шведов засветил лишнее: эту деталь не замечали даже преданные фанаты

Денис Шведов активно занимается своими социальными сетями, где за ним следят уже свыше 175 тысяч человек. Артист регулярно делится кадрами со съемок и раскрывает детали личной жизни, а в редких случаях позволяет себе весьма провокационные публикации.

Так, в честь окончания работы над одним из проектов он поделился кадром, на котором позирует наполовину обнаженным. Шведов красуется своей фигурой в одних лишь джинсах, показывая не только спортивный торс, но и эффектную татуировку на плече.

Неожиданная запись шокировала фанатов артиста. Они признались, что не ожидали такого кадра от любимой знаменитости, а некоторые обратили внимание на тату. По словам подписчиков, они не догадывались, что у Шведова есть настолько большой рисунок на теле, ведь он старательно скрывал его от публики.