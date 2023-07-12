Полуголые руки и грудь: Гурцкая в вызывающем наряде впервые за долгое время обратилась к народу

Диана Гурцкая прервала затянувшееся молчание после страшной трагедии. После похорон мужа Петра Кучеренко артистка записала видео, в котором обратилась к народу с важным заявлением.

В кадре овдовевшая певица была не одна, а с сыном Константином, который держал ее за руку. Ролик показали во время финального выпуска шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором незрячая исполнительница выступала вместе с наследником.

Из-за своей горькой утраты мать и сын покинули популярный проект. Гурцкая трогательно поблагодарила тех зрителей, которые болели за их дуэт с Константином.

«Мы чувствовали вашу поддержку», — призналась певица.

Между тем многих удивил внешний вид знаменитости. Гурцкая выбрала слишком вызывающий наряд. Как и подобает вдове, Диана облачилась во все черное, но все равно попала впросак.

Зрителям показалось неуместным, что в зоне декольте у звезды была полупрозрачная кружевная вставка, обнажающая грудь, а рукава и вовсе были полностью прозрачными. Мало кто ожидал, что убитая горем знаменитость станет обнажаться при столь трагичных обстоятельствах.