Полуголодное существование: Кабаевой пришлось расплачиваться за успех
Олимпийская чемпионка не знала гастрономических радостей.
Алина Кабаева заплатила высокую цену за свой головокружительный успех. Талантливая и харизматичная гимнастка проводила в спортзале по 12 часов и следовала всем указаниям строгого тренера Ирины Винер.
В свое оправдание Винер заявила, что просто не могла поступить по-другому со своей подопечной. Дело в том, что Кабаева, несмотря на все неоспоримые достоинства, имела один веский недостаток. Лишние килограммы «приклеивались» к ней от одного только взгляда на вредную еду. Другие гимнастки после победы на турнирах без зазрения совести съедали фастфуд или мороженое, но Алина не позволяла себе такие вольности.
«Как с цепи сорвалась»: Роднина устроила публичную порку Загитовой
Зато диета и тренировки помогли Кабаевой достичь небывалых высот и стать легендой в художественной гимнастике.
«Расплачивалась тем, что всегда вела полуголодное существование», – призналась Ирина Винер в интервью woman.ru.