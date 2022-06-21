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Полуголодное существование: Кабаевой пришлось расплачиваться за успех

21 июня 2022 08:33
Полуголодное существование: Кабаевой пришлось расплачиваться за успех

Олимпийская чемпионка не знала гастрономических радостей.

Алина Кабаева заплатила высокую цену за свой головокружительный успех. Талантливая и харизматичная гимнастка проводила в спортзале по 12 часов и следовала всем указаниям строгого тренера Ирины Винер.

В свое оправдание Винер заявила, что просто не могла поступить по-другому со своей подопечной. Дело в том, что Кабаева, несмотря на все неоспоримые достоинства, имела один веский недостаток. Лишние килограммы «приклеивались» к ней от одного только взгляда на вредную еду. Другие гимнастки после победы на турнирах без зазрения совести съедали фастфуд или мороженое, но Алина не позволяла себе такие вольности.

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Зато диета и тренировки помогли Кабаевой достичь небывалых высот и стать легендой в художественной гимнастике.

«Расплачивалась тем, что всегда вела полуголодное существование», – призналась Ирина Винер в интервью woman.ru.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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