Полуголая женщина на стене и много золота: кадры из американской квартиры матери Королевой вызывают оторопь

Долгие годы Людмила Порывай живет в США. Артистка наслаждается мягким климатом Майами, а на жизнь зарабатывает тем, что сдает недвижимость в аренду. И не так давно Наташа Королева впервые показала одну из квартир своей матери.

В Америку певица прилетела, чтобы увидеть всех своих родственников. Королева остановилась в одной из квартир матери и поделилась серией снимков с семейного вечера. Как отметили пользователи Сети, интерьер жилища Порывай шокирует с первого взгляда. Стены комнаты покрашены золотой краской и даже на посуде, которая виднеется в кадре, можно заметить золото. Помимо этого, на стенах висит множество картин.

По словам публики, оформление квартиры, хоть и вызывает оторопь, подходит стилю самой Порывай. Мать Королевой известна своим яркими образами, которые многие поклонники считают безвкусными и пошлыми, но которые давно стали ее визитной карточкой.