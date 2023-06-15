Полуголая Успенская спровоцировала жаркие споры: одни говорят красотка, другие обзывают

Любовь Успенская последние годы известна не только своим творчеством, но и многочисленными скандалами. Артистка не стесняется публиковать провокационные записи в социальных сетях, участвует в публичных ссорах, а не так давно шокировала фанатов весьма откровенным нарядом.

Так, в личном блоге она поделилась серией снимков, на которых красуется в купальниках, созданных ее дочерью Татьяной. Успенская в кадрах хвастается своей фигурой и нарядами дочери, но далеко не все подписчики остались в восторге от смелой публикации.

По мнению части фанатов, певице пора одеваться намного скромнее и в соответствии со своим возрастом. Другие же похвалили звезду сцены за смелость и отметили, что она продолжает держать себя в прекрасной форме, несмотря на возраст.

«Противно смотреть!», «Очень хорошо выглядит она всегда. Фигурка красивая, ножки родные», «Для ее возраста очень неплохо», «Какая же она омерзительная! Постыдилась бы!» — мнения фанатов разделились.