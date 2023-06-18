Полуголая Самбурская показала, чем богата: присутствие посторонних не смутило

Настасья Самбурская старается не скрывать свою жизнь от публики. В социальных сетях артистка честно рассказывает, как проводит свободное время, и делится творческими успехами. А не так давно опубликовала пикантную запись, которая привлекла внимание ее подписчиков.

Так, несколько дней назад артистка решила отправиться в общественную баню, что стало для нее первым подобным опытом. Самбурская не постеснялась публики и пошла в общий зал, а не в приватную парильню, где с другими людьми насладилась отдыхом. И, судя по снимку, которым она поделилась в блоге, хвасталась фигурой в откровенном желтом купальнике и банной шапочке того же оттенка.

Подписчики остались в восторге от смелой публикации Самбурской. Они осыпали комплиментами звезду «Универа», отметив ее стройность и смелый наряд. А также похвалили за полезный для здоровья отдых.