Полуголая Муцениеце случайно засветила свою особенность: приглядитесь к ребрам

Агата Муцениеце, будучи замужней дамой, не спешила радовать поклонников пикантными кадрами. Но после развода с Павлом Прилучным актриса пустилась во все тяжкие.

Звезда сериала «Закрытая школа» начала активно заниматься спортом и привела свою фигуру в порядок. Теперь артистка без зазрения совести показывает подтянутое тело в социальных сетях. В блоге Муцениеце есть кадр, на котором она позирует в купальнике.

Полуголая актриса не только похвасталась своей стройностью, но и засветила одну любопытную особенность. Прежде многие поклонники о ней даже не догадывались.

Те подписчики, которые внимательно пригляделись к ребрам Муцениеце, увидели на них кое-что интересное.

«Ничего себе, какая огромная татуировка», — подметил один из фолловеров.

Агата не стала вдаваться в подробности о том, что это за рисунок и как давно она его сделала.