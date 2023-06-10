Полуголая Муцениеце случайно засветила свою особенность: приглядитесь к ребрам
Актриса скрывала от фанатов кое-что интересное.
Агата Муцениеце, будучи замужней дамой, не спешила радовать поклонников пикантными кадрами. Но после развода с Павлом Прилучным актриса пустилась во все тяжкие.
Звезда сериала «Закрытая школа» начала активно заниматься спортом и привела свою фигуру в порядок. Теперь артистка без зазрения совести показывает подтянутое тело в социальных сетях. В блоге Муцениеце есть кадр, на котором она позирует в купальнике.
Полуголая актриса не только похвасталась своей стройностью, но и засветила одну любопытную особенность. Прежде многие поклонники о ней даже не догадывались.
Те подписчики, которые внимательно пригляделись к ребрам Муцениеце, увидели на них кое-что интересное.
«Ничего себе, какая огромная татуировка», — подметил один из фолловеров.
Агата не стала вдаваться в подробности о том, что это за рисунок и как давно она его сделала.