Полуголая Медведева приняла вызывающую позу, которая свела с ума даже иностранцев (пикантное фото)

Евгения Медведева провела незабываемый отпуск на Мальдивских островах со своим бойфрендом Дмитрием Чигиревым. Вернувшись из путешествия, фигуристка нашла время опубликовать снимки, сделанные во время отдыха. Такого горячего контента подписчики ждали давно.

Двукратная чемпионка мира показала многочисленным поклонникам кадр из категории «18+». Знаменитость без лишней скромности позировала перед камерой полуголой и вдобавок приняла весьма вызывающую позу. Провокационный снимок свел с ума не только фанатов Медведевой из России, но и иностранцев.

Интернет-пользователи по всему миру осыпали знаменитую спортсменку комплиментами.