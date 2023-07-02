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Киноафиша Статьи Полуголая Медведева приняла вызывающую позу, которая свела с ума даже иностранцев (пикантное фото)

Полуголая Медведева приняла вызывающую позу, которая свела с ума даже иностранцев (пикантное фото)

2 июля 2023 19:45
Полуголая Медведева приняла вызывающую позу, которая свела с ума даже иностранцев (пикантное фото)

Скромницей спортсменку не назвать.

Евгения Медведева провела незабываемый отпуск на Мальдивских островах со своим бойфрендом Дмитрием Чигиревым. Вернувшись из путешествия, фигуристка нашла время опубликовать снимки, сделанные во время отдыха. Такого горячего контента подписчики ждали давно.

Двукратная чемпионка мира показала многочисленным поклонникам кадр из категории «18+». Знаменитость без лишней скромности позировала перед камерой полуголой и вдобавок приняла весьма вызывающую позу. Провокационный снимок свел с ума не только фанатов Медведевой из России, но и иностранцев.

Интернет-пользователи по всему миру осыпали знаменитую спортсменку комплиментами.

Полуголая Медведева приняла вызывающую позу, которая свела с ума даже иностранцев (пикантное фото)

«Ты прекрасна. Это потрясающе красиво», «Вы просто богиня», «Секс-бомба», «Сногсшибательная девушка», «Пусть фото с Мальдив никогда не заканчиваются», — написали фолловеры.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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